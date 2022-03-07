Спасатели в Германии сделали живой коридор в знак солидарности с Украиной
7 марта 2022 , 09:50Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Германии пожарные сделали живой коридор, чтобы выразить свою поддержку Украине. Выстроились несколько десятков пожарных, а за ними – техника.
Кроме того, в Украину из Германии направляется оборудование и оснащение для оказания помощи и спасения людей
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Пожарные сделали живой коридор, чтобы показать, что они сердцем и душой сейчас с нами. Спасибо за поддержку,
– отметили в ГСЧС.
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