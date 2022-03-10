Спасатели из Днепра и Полтавы приехали в Харьков, чтобы разбирать завалы и искать погибших
Источник:ГСЧС в Харьковской области
Россияне продолжают сознательно уничтожать гражданскую инфраструктуру Харькова. Ночью 10 марта город вновь пережил несколько мощных авианалетов.
Сегодня 10 марта 25 спасателей из Днепра и Полтавы приехали в Харьков, чтобы помочь устранять последствия российских артобстрелов и бомбардировок авиацией.
К теме Площадь Свободы будет такой, что туда приедут все, – Зеленский о восстановлении Харькова
Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий бомбардировок, разбирают завалы, ищут тела погибших и пострадавших.
"Работа продолжается в городе Харькове и в Изюмском районе области. К работам привлечены спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальные службы", – сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Также к работам привлечены 200 харьковских спасателей, саперов и курсантов Университета гражданской защиты.
Спасатели разбирают завалы и ищут погибших / фото ГСЧС в Харьковской области
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
К теме – В Харькове ночью горел ТРЦ Nikolsky: детали от журналистки: смотрите видео
Рятувальники розбирають завали та шукають загиблих / фото ДСНС у Харківській області