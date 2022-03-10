Сьогодні 10 березня 25 рятувальників з Дніпра та Полтави приїхали у Харків, щоб допомогти усувати наслідки російських артобстрілів та бомбардувань авіацією.

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Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, розбирають завали, шукають тіла загиблих та постраждалих.

"Робота триває у місті Харкові та в Ізюмському районі області. До робіт залучені рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальні служби", – повідомили у ДСНС у Харківській області.

Також до робіт залучено 200 харківських рятувальників, саперів та курсантів Університету цивільного захисту.

Рятувальники розбирають завали та шукають загиблих / фото ДСНС у Харківській області

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