Спасатели ликвидировали пожар в столичном кинотеатре "Тампере": видео

Пожарным удалось погасить пожар в столичном здании, где когда-то был кинотеатр "Тампере". Сейчас кинотеатр уже бездействующий.

Возгорание здания возникло вечером 11 мая. Спасателям сообщили об этом в 23:50.

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Что известно о пожаре

Спасатели сообщили, что возгорание произошло в 3-этажном недействующем кинотеатре. Углубляясь в детали, оно началось в помещении зрительного зала на первом этаже.

Тогда огонь распространился на второй и третий этажи. Пожар охватил площадь 350 квадратных метров. Сначала ликвидаторам удалось его локализовать в 00:54 12 мая. Полностью его ликвидировали в 01.54.

В ГСЧС отчитались также, что к тушению привлекали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Также с огнем сражались 20 человек личного состава спасательной части.

Правоохранители уже устанавливают, что могло стать причиной возгорания бездействующего киевского кинотеатра. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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Пожар из-за обстрелов россиян

В Украине из-за обстрелов российских оккупантов спасателям приходится бороться с пожарами и завалами каждый день. В частности, утром, 12 мая, была выпущена крылатая ракета по городу Запорожье. В областной военной администрации сообщили о пожаре. Снаряд предположительно попал в частное здание областного центра.

Страдает от обстрелов и Харьковщина. В окрестностях города Харькова вечером 11 мая послышались сразу несколько взрывов. Впоследствии местные жители сообщили о пожарах в регионе. К тому же враг обстреливает и приграничные районы Черниговской и Сумской областей, откуда россияне отступили, убегая из-за действий Вооруженных Сил Украины. Утром 12 мая стало известно об обстреле школ и админзданий Новгород-Северского.

Страдает от российских захватчиков и временно оккупирована Херсонская область. Там иногда слышны обстрелы. К тому же еще и горит уникальная Кинбурнская коса. Огонь охватил уже около 4 тысяч гектаров лесов на Кинбурнской косе. Пожар свирепствует на границе Херсонской и Николаевской областей. Там остаются люди, которым нужна помощь. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь.

Стоит также добавить, что спасатели не всегда могут своевременно добраться до очага пожара, ведь россияне продолжают свои подлые обстрелы.

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