Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

24 февраля 2022 , 09:09
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ГСЧС Украины

Россия ночью против 24 февраля атаковала Украину. Из-за этого в городах включили сирены оповещения.

ГСЧС призвала украинцев не паниковать, когда будут слышать в своем городе сирены. Всем следует сохранять спокойствие и следовать четким инструкциям.

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Звуки сирен означают предупреждающий сигнал "Внимание всем".

Что делать, когда включили сирену

  • Включите телевидение или радио. Информацию будут передавать в течение 5 минут после оповещения сирен;
  • следуйте инструкциям, которые услышали в сообщении;
  • будьте внимательными;
  • оставляйте теле- и радиоканалы включенными, потому что через них может поступать дальнейшая информация.

Как действовать, когда раздаются сирены: видео

 

Автор: Софія Мінджоса