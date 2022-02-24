Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
24 февраля 2022 , 09:09Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Россия ночью против 24 февраля атаковала Украину. Из-за этого в городах включили сирены оповещения.
ГСЧС призвала украинцев не паниковать, когда будут слышать в своем городе сирены. Всем следует сохранять спокойствие и следовать четким инструкциям.
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Звуки сирен означают предупреждающий сигнал "Внимание всем".
Что делать, когда включили сирену
- Включите телевидение или радио. Информацию будут передавать в течение 5 минут после оповещения сирен;
- следуйте инструкциям, которые услышали в сообщении;
- будьте внимательными;
- оставляйте теле- и радиоканалы включенными, потому что через них может поступать дальнейшая информация.
Как действовать, когда раздаются сирены: видео