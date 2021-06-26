День Конституции: спасатели перешли на усиленный режим работы, авиация – в готовности

В период празднования Дня Конституции Украины спасатели будут работать в усиленном режиме. Они будут мониторить ситуацию, а также в готовность привели авиацию.

В МВД Украины пояснили, что в усиленном режиме МЧС будут работать на всей территории Украины. Усиленный режим будет действовать с 9 часов 26 июня до 9 часов 29 июня.

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В готовности находится авиация

Работники ГСЧС перешли на усиленную службу:

усиленно мониторить техногенную и пожарную безопасности в пределах зон ответственности;

внимание уделят объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводить мероприятия по празднованию Дня Конституции Украины.

Также, в готовности к применению находится авиация ГСЧС. Ее будут использовать для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и события.

Также спасатели сотрудничают с другими ведомствами и проводят работу, чтобы предотвратить возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В частности они работают над соблюдением требований законодательства в сфере безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, задействованных к проведению мероприятий.

Празднование Дня Конституции Украины в 2021 году: кратко

День Конституции будут отмечать 28 июня. На этот день в Киеве и на всей территории Украины запланированы торжества.

В частности в Киеве будет возложение цветов, фотовыставка, экспозиция, "Киновернисаж под открытым небом 2021".

В Харькове – официальные мероприятия, а также концерт в Харьковском театреа оперы и балета.

В Днепре будет возложение цветов и конкурс детского рисунка, выставки художника Михаила Кублика и ярмарка.

В Одессе в честь праздника на зданиях и жилых домах разместят флаг Украины.

Также нужно соблюдать требования и правила пожарной безопасности и безопасного отдыха возле водоемов.