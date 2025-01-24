Обломки БпЛА попали в 10-этажный жилой дом. Спасатели показали кадры последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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В результате атаки БпЛА на Киевщине загорелась многоэтажка

В ГСЧС указали, что на Фастовщине обломки БпЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах.

Спасатели сообщили, что эвакуированы 150 жителей. Также там указали, что спасен травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированную женщину с 9-го.

К сожалению, обнаружен погибший мужчина 1988 года рождения.