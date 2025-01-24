Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение исполняющего обязанности председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

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Враг атаковал Киевскую область

По состоянию на 5 часов утра известно, что, к сожалению, в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину погибли два человека.

"Погибшего обнаружено на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано", – говорится в сообщении.

Указывается, что второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

Кроме этого, еще 2 человека здесь обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. У женщины 38 лет – острая реакция на стресс.

Сейчас уточняются списки пострадавших от атаки, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Указывается, что пожар ликвидирован. "Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками".

Также известно, что с людьми работают психологи.

Напомним, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 01:26, вскоре тревога звучала и в столице. В ОВА сообщили о работе ПВО по БПЛА в регионе.

Около 4 утра Николай Калашник опубликовал информацию о последствиях воздушной атаки врага. Указывалось, что вследствие падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6 – 9 этажах". Подробности читайте в материале 24 Канала.