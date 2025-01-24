Все оперативные службы на месте, жителей эвакуированы. По пострадавшим информация будет позже, как сообщили в ОВА, пишет 24 Канал.

Хронология ночи Россияне снова запустили "Шахеды": в Киеве и ряде областей – воздушная тревога

В Киевской области дрон попал в многоэтажку: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 01:26 ночью 24 января, чуть позже и Киеве. В ОВА сообщили о работе ПВО по БПЛА в регионе. Боевую работу подтвердили и в Воздушных силах.

Около 4 утра временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник опубликовал информацию о последствиях воздушной атаки врага.

В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6 – 9 этажах,

– написал он.

Все оперативные службы работают на месте, людей из дома эвакуировали.

Пожар на площади в 120 квадратных метров произошел также в другом населенном пункте области. В этом случае говорится о частном двухэтажном доме.

Что касается пострадавших представитель власти пообещал предоставить информацию позже. По состоянию на момент публикации воздушная тревога в Киевской области продолжается, поэтому следует находиться в безопасных местах.