Усі оперативні служби на місці, мешканців евакуйовано. Щодо потерпілих інформація буде пізніше, як повідомили в ОВА, пише 24 Канал.

Хронологія ночі Росіяни знову запустили "Шахеди": у Києві та низці областей – повітряна тривога

У Київській області дрон влучив у багатоповерхівку: що відомо

Повітряну тривогу в Київській області оголосили в 01:26 уночі 24 січня, трохи згодом і Києві. В ОВА повідомили про роботу ППО по БпЛА у регіоні. Бойову роботу підтвердили й у Повітряних силах.

Близько 4 ранку тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник опублікував інформацію про наслідки повітряної атаки ворога.

Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6 – 9 поверхах, – написав він.

Усі оперативні служби працюють на місці, людей із будинку евакуювали.

Пожежа на площі у 120 квадратних метрів сталася також в іншому населеному пункті області. У цьому випадку мовиться про приватний двоповерховий будинок.

Щодо потерпілих представник влади пообіцяв надати інформацію згодом. Станом на момент публікації повітряна тривога в Київській області триває, тож слід перебувати в безпечних місцях.