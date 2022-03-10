Спасатели показали большую воронку от авиаудара в Сумской области: чудом обошлось без жертв

Российские оккупанты ночью на 10 марта нанесли авиаудар по Сумской области. Село Бытица подверглось уже второй атаке.

Оккупанты нанесли удар около 1 часа ночи. На место происшествия выехали спасатели.

К теме Сплошная руина: видео последствий обстрелов в Ахтырке

Они обнаружили две воронки глубиной около 1,5 метра. Очагов возгораний не было. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, предыдущий подобный инцидент произошел 7 марта. Тогда в результате авиаудара образовалась воронка глубиной около 6 метров. Один человек погиб, еще один – получил травмы. Также террористы уничтожили жилой дом, офис местного агропредприятия и автомобиль.

Смотрите видео с места обстрела:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме смотрите видео, как после авиаудара выглядит Мариуполь: