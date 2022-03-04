Спасатели получили 7 пожарных авто и 1 медицинское от Польши

Ровненские спасатели получили 11 грузовиков гуманитарной помощи для подразделений ГСЧС Украины

Согласно сообщению МВД Украины, спасатели получили помощь от польских пожарных.

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Там есть боевая одежда, обувь, пожарные каски, пожарные рукава, тепловизоры, переносные генераторы, мотопомпы, фонари, пожарные стволы, медицинские изделия и другое имущество.

Кроме того, еще 7 пожарных автомобилей и один медицинский автомобиль из Республики Польша.

"Эта гуманитарная помощь поможет усилить боеспособность подразделений северных, южных и центральных областей, которые работают над ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций, вызванных военными действиями российских оккупантов", – сообщили в МВД Украины.

Отметили, что все распределят в соответствии с потребностями среди пожарно-спасательных подразделений.

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