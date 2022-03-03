Спасатели в Попасной вытащили из-под завалов дома мужчину и 2 маленьких детей, женщина погибла
3 марта 2022 , 21:10Читати новину українською
Источник:Минобороны
Российские оккупанты коварно обстреливают гражданское население Украины, совершая геноцид нашего народа. В результате обстрела Попасной (Луганская область) погибла женщина.
Спасены двое детей
После обстрела оккупантов из России спасатели разобрали завалы жилых домов в Попасной. Под завалами было несколько человек.
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К счастью, им удалось спасти двоих детей. Под завалами также находился мужчина, получивший травмы.
Спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
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