Спасатели предупредили о штормовом ветре: какие области в опасности

Синоптики предупреждают о сильном ветре в части областей в течение 26 сентября. Поэтому там объявили штормовое предупреждение.

Почти по всей территории Украины 26 сентября ожидают теплую и солнечную погоду, однако в некоторых регионах ее будет сопровождать сильный ветер.

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Штормовое предупреждение: где будут дуть сильные ветры

Синоптики сообщают, что днем ​​26 сентября в части областей ожидаются сильные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Херсонской областях.

Из-за ветра в этих регионах объявили І уровень опасности – желтый.

Угроза подтоплений на Львовщине

, солнечная погода 26 сентября будет во всех областях, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской – там будут идти дожди. В среднем воздух прогреется до +17...+19 градусов, хотя на юге столбики термометров могут достигать и 24 градусов.

Также синоптики предупреждают о подъеме 25 – 26 сентября уровня воды на реке Западный Буг во Львовской области. Из-за непогоды там могут произойти затопления. Поэтому в регионе также объявили І уровень опасности – желтый.