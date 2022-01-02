Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

В течение 2 января в Карпатах будет сохраняться угроза схода лавин. В некоторых регионах спасатели даже объявили третий уровень опасности.

Так, спасатели призвали быть осторожными туристов на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей.

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Погода в Карпатах

По данным Укргидрометцентра, 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, что в воскресенье, 2 января, в Закарпатской и Львовской областях переменная облачность. Температура воздуха днем составит +4...+7, а ночью 0...-2.

Что такое лавина Это масса снега, сходящего с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Основными причинами схода лавины являются землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) означает возможный сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что по состоянию на 07:45 на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западной 2 – 10 метров в секунду. Температура воздуха -5 градусов.



Восход солнца на горе Поп Иван Черногорский / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Погода в Украине

В целом 2 января погода в Украине будет облачной, но без осадков. В Центре и на Севере страны будет солнечно. В западном регионе погода будет облачной, однако теплой – ориентировочно +3...+5 градусов. Несколько прохладнее будет на Юге и Востоке страны – -1...+3 градуса.

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