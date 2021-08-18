Спасатели предупреждают местами о сильных дождях и граде. Шквальный ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Где прогнозируют непогоду

  • В центральных областях (кроме Винницкой);
  • южных;
  • восточных.

Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

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Как вести себя во время грозы / Инфографика 24 канала

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