Спасатели предупреждают местами о сильных дождях и граде. Шквальный ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
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Где прогнозируют непогоду
- В центральных областях (кроме Винницкой);
- южных;
- восточных.
Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.
Как вести себя во время грозы / Инфографика 24 канала
Грозы в Украине: последние новости
- Вечером 17 августа Киев накрыла мощная буря. Шквальный ветер поднимал в воздух песок и мусор.
- В тот же день непогода бушевала во Львове. Сильный ветер повалил огромное дерево на аттракцион в Парке культуры.
- В курортной Кирилловке в очередной раз затопило Федотову косу. Туристы жаловались, что приходится ходить в воде, а автомобилям – тонуть в грязи.