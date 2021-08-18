Рятувальники попереджають про сильні дощі місцями та град. Шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
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Де прогнозують негоду
- У центральних областях (крім Вінницької);
- південних;
- східних.
Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Як поводитися під час грози / Інфографіка 24 каналу
Грози в Україні: останні новини
- Ввечері 17 серпня Київ накрила потужна буря. Шквальний вітер підіймав у повітря пісок та сміття.
- У той же день негода вирувала у Львові. Сильний вітер повалив величезне дерево на атракціон у Парку культури.
- У курортній Кирилівці вкотре затопило Федотову косу. Туристи скаржилися, що доводиться ходити у воді, а автомобілям – тонути у багнюці.