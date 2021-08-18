Рятувальники попереджають про сильні дощі місцями та град. Шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

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Де прогнозують негоду

  • У центральних областях (крім Вінницької);
  • південних;
  • східних.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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Як поводитися під час грози / Інфографіка 24 каналу

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