Снова грозы и шквалы: спасатели предупреждают о новой опасности

Непогода вовсе не планирует отступать из Украины. 1 июля часть страны снова накроют дожди и грозы. Спасатели предупреждают население о I уровне опасности, желтом.

Непогода не угрожает только жителям востока и юго-востока. Во всех других областях – грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

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В западной части Украины прогнозируют местами сильные дожди. В Киеве и Киевской области – местами град и шквалы.

Последствия непогоды 30 июня

Из-за погодных условий и срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП в Украине по состоянию на 7 часов утра 1 июля обесточены 302 населенных пункта:

Во Львовской области – 191 населенный пункт,

Тернопольской – 79,

Черновицкой – 23,

Киевской – 6,

Кировоградской – 2,

Днепропетровской – 1.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Львовщина после грозы

30 июня после обеда Львов накрыла мощная гроза. Она повалила деревья и превратила улицы города в реки. После сильного ливня спасатели выезжали на 13 вызовов в пределах области:

отбуксировали 2 автомобиля,

разрезали и убрали 4 дерева,

откачали воду из 13 подвальных помещений и 3 приусадебных участков.

Работы завершили в 5 часов утра. К ним привлекли 48 человек и 13 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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