Жуткие последствия ракетного удара показали на фото в КГГА. Помещения превратились в груды металлолома и кирпича.

Киев – основная цель России, которая до сих пор остается под угрозой, – Минобороны

Один человек после ракетной атаки попал в больницу

В Киевской городской администрации напомнили, что взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы. Жертв, к счастью нет, один человек попал в больницу.

Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам,

– сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Смотрите фото с разрушенного врагом ДВРЗ / Фото КГГА:

Русские целили по танкам, которых не было

Российская пропаганда после жуткой атаки столицы Украины уверяла: обстреливали танки, которые находились на ДВРЗ. Когда журналисты попали на территорию завода после обстрела, то увидели пустые ангары. Никакой бронетехники – ни уничтоженной, ни целой не было.

В Укрзализныце рассказали о причиненном ущербе

Ранее советник главы ОП Сергей Лещенко сообщил , что разрушенные три цеха ДВРЗ были важными для работы Укрзализныци. Однако ситуация – не критична.

Это важно! В Министерстве обороны отреагировали на мощные ракетные обстрелы Киева. В военном ведомстве отметили, что Киев до сих пор остается одной из главных военных целей России, и поэтому угроза атак сохраняется.

Киев обстреляли ракетами 5 июня

Жители столицы услышали взрывы около 5:00 утра – почти сразу после того, как в городе прозвучали сирены. Над Киевом поднялись столбы дыма.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил "прилеты" – в Дарницком и Днепровском районах. На место выехали соответствующие экстренные службы.

Известно об одном пострадавшем человеке, который был доставлен в больницу.

Вероятно, что ракеты по Киеву запустили с самолетов Ту-95 из региона Каспийского моря.

Нашим Воздушным силам удалось сбить одну из ракет в Киевской области – над Обуховским районом.

Смотрите в видео: Лещенко рассказал об обстреле Киева ракетами