Жуткие последствия ракетного удара показали на фото в КГГА. Помещения превратились в груды металлолома и кирпича.
Киев – основная цель России, которая до сих пор остается под угрозой, – Минобороны
Один человек после ракетной атаки попал в больницу
В Киевской городской администрации напомнили, что взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы. Жертв, к счастью нет, один человек попал в больницу.
Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам,
– сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Смотрите фото с разрушенного врагом ДВРЗ / Фото КГГА:
Русские целили по танкам, которых не было
Российская пропаганда после жуткой атаки столицы Украины уверяла: обстреливали танки, которые находились на ДВРЗ. Когда журналисты попали на территорию завода после обстрела, то увидели пустые ангары. Никакой бронетехники – ни уничтоженной, ни целой не было.
В Укрзализныце рассказали о причиненном ущербе
Ранее советник главы ОП Сергей Лещенко сообщил , что разрушенные три цеха ДВРЗ были важными для работы Укрзализныци. Однако ситуация – не критична.
Киев обстреляли ракетами 5 июня
- Жители столицы услышали взрывы около 5:00 утра – почти сразу после того, как в городе прозвучали сирены. Над Киевом поднялись столбы дыма.
- Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил "прилеты" – в Дарницком и Днепровском районах. На место выехали соответствующие экстренные службы.
- Известно об одном пострадавшем человеке, который был доставлен в больницу.
- Вероятно, что ракеты по Киеву запустили с самолетов Ту-95 из региона Каспийского моря.
- Нашим Воздушным силам удалось сбить одну из ракет в Киевской области – над Обуховским районом.