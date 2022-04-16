Спасатели продолжают разминировать Сумскую область: за сутки обезвредили мини, гранаты, бомбы

Специалисты ГСЧС продолжают разминировать территории Украины и делать разные области безопасными. В том числе и Сумскую область.

За вчера среди находок пиротехниками – артиллерийские снаряды, мины, гранаты, противотанковые авиационные бомбы и т.д. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Главная Предостережение Зеленского о ядерном оружии, 20 тысяч мертвых оккупантов: основное за 51 день войны

Подробнее об опасных находках в Сумской области:

Сумской район – два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм;

– два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм; Тростянецкая ОТГ – одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, пять ПМН-4, две ТМ-62, пять РС-122 и один АС-152 мм;

– одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, пять ПМН-4, две ТМ-62, пять РС-122 и один АС-152 мм; Тростянец – три ОГ-7В "Осколок", один АС-152 мм, один Ф-1;

– три ОГ-7В "Осколок", один АС-152 мм, один Ф-1; Роменский район – 28 ПТАБ-1М;

– 28 ПТАБ-1М; Конотопский район – одна МОН-50, две СМ-320, один РСОП-30 мм.

Также Живицкий подчеркнул – в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя трогать их, переносить или разбирать. Необходимо отойти на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и позвонить по номерам 101 и 102.

С начала войны обезврежено 1935 авиационных бомб

В ГСЧС рассказали, что уже обследована территория площадью 8 860 гектара. Спасатели обезвредили 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества.

Вас это может заинтересовать – Пес Патрон – талисман черниговских пиротехников: смотрите видео