Спасатели продолжают разминировать Сумскую область: за сутки обезвредили мини, гранаты, бомбы
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Специалисты ГСЧС продолжают разминировать территории Украины и делать разные области безопасными. В том числе и Сумскую область.
За вчера среди находок пиротехниками – артиллерийские снаряды, мины, гранаты, противотанковые авиационные бомбы и т.д. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Подробнее об опасных находках в Сумской области:
- Сумской район – два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм;
- Тростянецкая ОТГ – одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, пять ПМН-4, две ТМ-62, пять РС-122 и один АС-152 мм;
- Тростянец – три ОГ-7В "Осколок", один АС-152 мм, один Ф-1;
- Роменский район – 28 ПТАБ-1М;
- Конотопский район – одна МОН-50, две СМ-320, один РСОП-30 мм.
Также Живицкий подчеркнул – в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя трогать их, переносить или разбирать. Необходимо отойти на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и позвонить по номерам 101 и 102.
С начала войны обезврежено 1935 авиационных бомб
В ГСЧС рассказали, что уже обследована территория площадью 8 860 гектара. Спасатели обезвредили 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества.
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