Спасатели разбирают завалы 5-этажки в Харькове, известно о погибшей

Орда Путина непрерывно бомбардирует Харьков, в результате чего разрушено много жилых домов. На месте обстрелов работают спасатели, которые ликвидируют последствия.

Тело погибшей под завалами

На улице Холодногорская в 5-этажный жилой дом попала ракета. Из-за этого там 12-го марта продолжаются аварийно-спасательные работы.

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На видео спасателей видно, что от попадания ракеты часть дома разрушена – нет стен. Также от удара разбиты балконы соседних квартир.

По предварительным данным спасателей, под завалами на 4-м этаже находится тело погибшей 73-летней женщины.

Всего к ликвидации ракетного удара привлечены 25 спасателей, три единицы техники и коммунальная техника.

Смотрите видео последствий ракетного удара в Харькове

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