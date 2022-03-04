Спасатели разбирают завалы в Харькове: там до сих пор могут находиться люди
4 марта 2022 , 17:14Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Российские войска несколько дней непрерывно обстреливают Харьков. Сейчас спасатели разбирают завалы, где могут находиться люди.
На месте обстрелов работают саперы
Спасатели работают в разрушенных зданиях после обстрела и бомбардировки российскими оккупантами.
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Они разбирают завалы, в которых могут находиться люди. Также работают саперы, которые уничтожают взрывоопасные предметы.
Спасатели разбирают завалы в Харькове / Фото ГСЧС Украины
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