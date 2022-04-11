Спасатели в Северодонецке под обстрелами помогают людям
11 апреля 2022 , 09:54Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай в телеграме
Донбасс стал зоной интенсивных обстрелов и боев. Но спасатели продолжают нести свою службу и помогают людям.
В частности, в Северодонецке они работают под обстрелами. Местным они оказывают гуманитарную помощь.
К теме В Луганской области горячо, Харьков обстреливали из артиллерии: какая военная ситуация в регионах
Спасатели оказывают гуманитарную помощь местным жителям Северодонецка, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, спасатели вынуждены рисковать собственной жизнью, спасая жизнь другим,
– сказал Гайдай.
Он назвал их настоящими героями.
Работа спасателей в Северодонецке: смотрите видео