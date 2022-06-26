Спасатели уже достали 3 человек из-под завалов в Киеве, – полиция

В Киеве продолжают разбирать завалы после утренних ракетных обстрелов. Из-под руин многоэтажки в Шевченковском районе вытащили уже 3 человек, спасательная операция продолжается.

Врачам передали двух пострадавших женщин и семилетнего ребенка. На месте работают не только спасатели, но и представители всех профильных служб.

Больше об этом здесь Атака по многоэтажке и по меньшей мере 5 раненых: что известно о ракетных ударах по Киеву

Пока известно о 5 пострадавших

Пока, говорят правоохранители, известно о 5 пострадавших. Полицейские и следователи СБУ работают на месте взрыва и документируют доказательства преступления российской армии В настоящее время было задействовано 5 следственно-оперативных групп.

Квартал будет полностью перекрыт силами полиции для того, чтобы не допустить краж из квартир и мародерства. Здесь будут работать следственно-оперативные группы,

– сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Известно, что 2 ракета попала на территорию детского сада. Клименко обратился к гражданам с призывом быть осторожными, внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.



На месте работают 5 следственно-оперативных групп / Фото Нацполиции​



Поисково-спасательная операция продолжается / Фото Нацполиции

Женщина, которую спасли – гражданка России

Еще утром стало известно о спасении 7-летней девочки. Как оказалось, ее мать – 35-летняя гражданка России оказалась под завалами. Для того чтобы поднять упавшую на женщину бетонную плиту, спасателям пришлось применить краны.

Арестович предупредил о возможных повторных атаках

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович попросил украинцев 26 июня быть очень осторожными. Вероятно, что враг может бить по столице в течение дня. Также под угрозой ракетных ударов и другие города Украины.

Что известно об обстреле Киева утром 26 июня:

Во время масштабной воздушной тревоги появилось сообщение о взрывах в столице. Это произошло около 06:30.

Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе. Значительно повреждены конструкции от 1 до 7 этажей, 7, 8 и 9 этажи практически разрушены.

Площадь пожара достигала 300 квадратных метров.

Еще одну ракету силы ПВО сбили над Киевской областью. По словам главы ОВА Алексея Кулебы, обломки упали на окраине одного из сел, пострадавших нет.

Узнайте в видео о ракетных обстрелах Киева: