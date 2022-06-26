Спасатели уже достали 3 человек из-под завалов в Киеве, – полиция
Источник:Полиция Киева
В Киеве продолжают разбирать завалы после утренних ракетных обстрелов. Из-под руин многоэтажки в Шевченковском районе вытащили уже 3 человек, спасательная операция продолжается.
Врачам передали двух пострадавших женщин и семилетнего ребенка. На месте работают не только спасатели, но и представители всех профильных служб.
Больше об этом здесь Атака по многоэтажке и по меньшей мере 5 раненых: что известно о ракетных ударах по Киеву
Пока известно о 5 пострадавших
Пока, говорят правоохранители, известно о 5 пострадавших. Полицейские и следователи СБУ работают на месте взрыва и документируют доказательства преступления российской армии В настоящее время было задействовано 5 следственно-оперативных групп.
Квартал будет полностью перекрыт силами полиции для того, чтобы не допустить краж из квартир и мародерства. Здесь будут работать следственно-оперативные группы,
– сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Известно, что 2 ракета попала на территорию детского сада. Клименко обратился к гражданам с призывом быть осторожными, внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
На месте работают 5 следственно-оперативных групп / Фото Нацполиции
Поисково-спасательная операция продолжается / Фото Нацполиции
Женщина, которую спасли – гражданка России
Еще утром стало известно о спасении 7-летней девочки. Как оказалось, ее мать – 35-летняя гражданка России оказалась под завалами. Для того чтобы поднять упавшую на женщину бетонную плиту, спасателям пришлось применить краны.Обратите внимание! Около 11:30 киевляне сообщили о новых взрывах в столице.
Арестович предупредил о возможных повторных атаках
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович попросил украинцев 26 июня быть очень осторожными. Вероятно, что враг может бить по столице в течение дня. Также под угрозой ракетных ударов и другие города Украины.
Что известно об обстреле Киева утром 26 июня:
- Во время масштабной воздушной тревоги появилось сообщение о взрывах в столице. Это произошло около 06:30.
- Ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе. Значительно повреждены конструкции от 1 до 7 этажей, 7, 8 и 9 этажи практически разрушены.
- Площадь пожара достигала 300 квадратных метров.
- Еще одну ракету силы ПВО сбили над Киевской областью. По словам главы ОВА Алексея Кулебы, обломки упали на окраине одного из сел, пострадавших нет.
Узнайте в видео о ракетных обстрелах Киева: