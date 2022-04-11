Спасатели уже обезвредили более 48 тысяч взрывоопасных предметов

Подразделения ГСЧС продолжают работать на освобожденных от врага территориях. Только за последние сутки украинские спасатели обезвредили 1968 взрывоопасных предметов и 0,4 килограмма взрывчатого вещества.

Пиротехнические подразделения ГСЧС за последние сутки, 10 апреля, привлекали 177 раз. Они обследовали площадь более 285 гектаров. Среди прочего им удалось обезвредить 1 авиационную бомбу.

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Где работают пиротехники

Чаще пиротехнические подразделения работали в:

Харьковской области – 2 261 раз;

Николаевской области – 1065 раз;

Донецкой области – 284 раза;

Киевской области – 546 раз;

Сумской области – 212 раз.

Важно, что с начала полномасштабной войны России против Украины ГСЧС удалось обезвредить 48 243 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества. В общей сложности уже обезвредили 1 926 авиационных бомб.

Что делать, если обнаружили подозрительный предмет

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям просит граждан сообщать о подозрительных предметах или взрывчатке по номеру – 101.

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