Спасатели в Винницкой области уничтожили 2 российских авиабомбы

Спасатели ГСЧС в Винницкой области изъяли и уничтожили 2 российских авиабомба ФАБ-100. Их оккупанты сбросили за пределы села Шабельня.

В ГСЧС призывали людей ни в коем случае не касаться подозрительных предметов.

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26 февраля в 19:50 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины в Винницкой области изъяты и уничтожены две российские авиабомбы ФАБ-100.

Все спасатели несут службу в усиленном варианте. Спасатели делают все возможное, чтобы подлые действия захватчиков не были реализованы на нашей земле,

– отметили в ГСЧС.

Добавим, что 26 февраля в Виннице из-за угрозы атаки российских оккупантов объявили тревогу. Люди были вынуждены немедленно прятаться в укрытие.

Глава облгосадминистрации Сергей Борзов рассказал, что на вечер ситуация в области спокойная, и все готовятся к развертыванию пунктов приема переселенцев, способствуют организации медицинского обеспечения, готовятся, в случае необходимости, к срочной сдаче крови.

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