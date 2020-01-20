Спасатели на Крещение купались в пожарной автоцистерне: фото

Черкасские спасатели выбрали местом для ныряния на праздник Крещения пожарную автоцистерну.

Отец Назарий освятил воду и благословил бойцов 3-й Государственной пожарно-спасательной части города Черкассы. Об этом сообщает ГСЧС Черкасской области.

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Окунуться в цистерну могли все желающие.

Черкасские спасатели смывали грехи в пожарной автоцистерне / Фото: Facebook

Как украинцы отпраздновали Крещение?

В столице Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний освятил воды Днепра в Гидропарке. Туда пришли несколько сотен верующих, которые искупались в реке.

По всей Украине на берегах водоемов были обустроены так называемые места для купаний. В ГСЧС добавили, что рядом с ними было установлено почти 1000 спасательных постов, а на водоемах дежурили более 3 тысяч спасателей.

Традиция купаний на Крещение в Украине – очень древняя. Верующие убеждены, что 19 января вся вода становится целебной, поэтому не упускают случая искупаться в открытых водоемах.