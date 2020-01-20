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      Рятувальники на Водохреща купались в пожежній автоцистерні: фото

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      Черкаські рятувальники змивали гріхи в пожежній автоцистерні / facebook

      Черкаські рятувальники обрали місцем для пірнання на свято Водохреща пожежну автоцистерну.

      Отець Назарій освятив воду та благословив бійців 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. Про це повідомляє ДСНС Черкаської області.

      Читайте також: Як Водохреще з купанням відзначили в Антарктиді: фото

      Зануритися в цистерну могли всі охочі.

       

      Черкаські рятувальники змивали гріхи в пожежній автоцистерні / Фото: Facebook

      Як українці відсвяткували Водохреща?

      У столиці Предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив води Дніпра в Гідропарку. Туди прийшли кілька сотень вірян, які скупались у річці.

      По всій Україні на берегах водойм були облаштовані так звані місця для купань. У ДСНС додали, що поруч з ними було встановлено майже 1000 рятувальних постів, а на водоймах чергували понад 3 тисячі рятувальників.

      Традиція купань на Водохреще в Україні – дуже давня. Віряни переконані, що 19 січня уся вода стає цілющою, тож не оминають нагоди скупатись у відкритих водоймах. 

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Курйозні новини Новини Черкас
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