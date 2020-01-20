Рятувальники на Водохреща купались в пожежній автоцистерні: фото
Черкаські рятувальники обрали місцем для пірнання на свято Водохреща пожежну автоцистерну.
Отець Назарій освятив воду та благословив бійців 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. Про це повідомляє ДСНС Черкаської області.
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Зануритися в цистерну могли всі охочі.
Черкаські рятувальники змивали гріхи в пожежній автоцистерні / Фото: Facebook
Як українці відсвяткували Водохреща?
У столиці Предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив води Дніпра в Гідропарку. Туди прийшли кілька сотень вірян, які скупались у річці.
По всій Україні на берегах водойм були облаштовані так звані місця для купань. У ДСНС додали, що поруч з ними було встановлено майже 1000 рятувальних постів, а на водоймах чергували понад 3 тисячі рятувальників.
Традиція купань на Водохреще в Україні – дуже давня. Віряни переконані, що 19 січня уся вода стає цілющою, тож не оминають нагоди скупатись у відкритих водоймах.