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      Як Водохреще з купанням відзначили в Антарктиді: фото

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      Українська станція "Академік Вернадський" у Антарктиді / "Цензор.НЕТ"

      Фахівці української станції "Академік Вернадський" також відзначили Водохреще. Полярники не залишилися осторонь традиції цього дня та скупалися в антарктичній "купелі".

      Як повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру, в ополонку полярники не стрибали, бо криги немає. Тому скупалися у бухті Марина Пойнт біля станції. Температура води становила -0,5 градуса.

      До теми! Як українці купаються на Водохреще: веселі фото та відео

      Зауважимо, шо перед цим українські фахівці відвідали каплицю Святого Володимира, яка діє на станції з 2011 року. Вона є найпівденнішею каплицею Православної церкви України. Перехід храму до складу ПЦУ відбувся у квітні 2019 року.

      Поялрники, Водохреще, купання, Академік Вернадський, традиції
      Полярники станції "Академік Вернадський" відсвяткували Водохреще у антарктичній "купелі" 

      Наприкінці грудня співробітники станції "Академік Вернадський" по-особливому привітали українців із новорічними святами. Зокрема, вони записали яскраве та засніжене відеовітання.

      Радимо ознайомитися! На новій купюрі 1000 гривень зображений Володимир Вернадський: хто це такий

      Що відомо про Водохреще (Хрещення Господнє)? Це третє велике свято різдвяного циклу. Його християни східного обряду відзначають 19 січня та ще називають Йорданом. Походить від хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордан. Цього дня традиційно освячують воду. Крім того, існує традиція купання у водоймах за крижаної води.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Наука Традиції Новорічні свята
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