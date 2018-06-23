Спасатели предупреждают о резкой смене погоды в Украине
23 июня в Украине произойдет резкая смена погоды, она затронет все регионы страны, кроме восточных.
Об этом информирует пресс-центр ГСЧС Украины.
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23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 метров за секунду,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами пройдут сильные дожди.
Напомним, 23 июня в Карпатах выпал снег. В частности, на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров толщиной.
Источник: 24 канал
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