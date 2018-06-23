Рятувальники попереджають про різку зміну погоди в Україні

23 червня в Україні відбудеться різка зміна погоди, вона зачепить усі регіони країни, окрім східних.

Про це інформує прес-центр ДСНС України.

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23 червня в Україні, окрім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями пройдуть сильні дощі.

Нагадаємо, 23 червня у Карпатах випав сніг. Зокрема, на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кількох сантиметрів завтовшки.