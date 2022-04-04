Спасательные работы возле Николаевской ОВА завершены, погибли 36 человек, 34 травмированы

Спасатели завершили поисковые работы в Николаевской ОГА, в которую попали оккупанты. В результате этого удара погибли 36 человек. Еще 34 получили травмы.

Поисково-спасательную операцию завершили 4 апреля. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Заметьте Святослав Вакарчук показал, как выглядит здание Николаевской ОВА после бомбежки

После почти недели поисков, спасатели обнаружили десятки тел погибших под завалами. Известно как минимум об 1 человеке, который умер от травм в реанимации.

Напомним, утром 29 марта российские оккупанты нанесли авиаудар и попали в здание ОГА. Из-за этого ее центральная часть разрушена.

В частности оккупанты разрушили кабинет Виталия Кима.

Попадание ракеты в Николаев: смотрите видео