Пошуково-рятувальну операцію завершили 4 квітня. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Після майже тижня пошуків, рятувальники виявили десятки тіл загиблих під завалами. Відомо щонайменше про 1 людину, яка померла від травм у реанімації.

Нагадаємо, уранці 29 березня російські окупанти завдали авіаудару і влучили в будівлю ОДА. Через це її центральна частина зруйнована.

Зокрема окупанти зруйнували кабінет Віталія Кіма.

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