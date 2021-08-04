Спасение больных коронавирусом: Метинвест обеспечивает кислородом больницы Мариуполя и Покровска

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест продолжает бесплатно поставлять новые партии кислорода в больницы Мариуполя и Покровска.

В июле медицинские учреждения получили 31,32 тонны жидкого и 4,9 тысячи кубометров газообразного кислорода. Такая бесплатная помощь Метинвеста спасает больных коронавирусом, которые находятся на стационарном лечении в больницах вышеуказанных городов. Таким образом пациенты получают кислородную терапию.

В общем в Мариуполе кислородную помощь получили больницы №1 (4,16 тонны жидкого и 90 кубометров газообразного кислорода), №4 (3,2 тонны жидкого и 840 тонн газообразного кислорода), №9 (11,84 тонны жидкого кислорода), больница скорой медицинской помощи (1926 тонн газообразного кислорода). Покровская клиническая больница интенсивного лечения за месяц получила 12,1 тонны жидкого кислорода.

Как отмечают медики, вовремя начатая кислородная терапия при COVID-19 снижает риск развития сопутствующих заболеваний и сокращает время пребывания на лечении в стационаре,

– отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы Метинвест Елена Кондалова.

В целом за 2020 год группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова передали мариупольским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн.

Строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе / Фото с unian.ua

За период с начала пандемии, инвестиции Метинвеста в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили свыше 72 млн грн, а это почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.