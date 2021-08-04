У липні медичні заклади отримали 31,32 тонни рідкого і 4,9 тисячі кубометрів газоподібного кисню. Така безкоштовна допомога Метінвесту рятує хворих на коронавірус, які перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях вищевказаних міст. Таким чином пацієнти отримують кисневу терапію.

В загальному у Маріуполі кисневу допомогу отримали лікарні №1 (4,16 тонни рідкого і 90 кубометрів газоподібного кисню), №4 (3,2 тонни рідкого і 840 тонн газоподібного кисню), №9 (11,84 тонни рідкого кисню), лікарня швидкої медичної допомоги (1926 тонн газоподібного кисню). Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування за місяць отримала 12,1 тонни рідкого кисню.

Як зазначають медики, вчасно розпочата киснева терапія при COVID-19 знижує ризик розвитку супутніх захворювань і скорочує час перебування на лікуванні в стаціонарі,

– зазначила в.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча групи Метінвест Олена Кондалова.

Всього за 2020 рік група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова передали маріупольським лікарням 206 тисяч кубометрів кисню на 11,5 млн грн.

Будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов у Маріуполі / Фото з unian.ua

За період з початку пандемії, інвестиції Метінвесту в будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов у Маріуполі склали понад 72 млн грн, а це майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.