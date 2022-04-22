Интересы России

В конце концов, и Россия теоретически должна быть заинтересована, и чтобы не потерять агентурную сеть, и наглухо не закрепить за собой статус детоубийц – Путин же публично взял на себя ответственность за "Азовсталь".

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Неважно, кто наденет медали

Но увидим. Противник неадекватный.

Путин может наглухо получить статус детоубийц / Фото Getty Images

Умеренная надежда на то, что хотя бы раненых, женщин и детей удастся вытащить. Абсолютно безразлично, кто себе наденет за это медали.

Важно Россия потерпела одно из главных поражений

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