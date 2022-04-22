Інтереси Росії

Зрештою, і Росія теоретично мала б бути зацікавленою, і щоб не втратити агентурну мережу, і наглухо не закріпити за собою статус дітовбивць – Путін же публічно взяв на себе відповідальність за "Азовсталь".

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Байдуже, хто вдягне медалі

Але побачимо. Супротивник неадекватний.

Путін може наглухо отримати статус дітовбивць / Фото Getty Images

Стримана надія на те, що хоча б поранених, жінок і дітей вдасться витягнути. Абсолютно байдуже, хто собі вдягне за це медалі.

Важливо Росія зазнала одну з головних поразок

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