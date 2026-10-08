Потеряла бабушку и дядю: в каком состоянии 3-летняя Злата, которую извлекли из-под завалов в Прилуках

В Черниговской областной детской больнице находится трехлетняя Злата, которую спасатели извлекли из-под завалов дома в Прилуках, разрушенного российской ракетой. В результате вражеского удара девочка потеряла бабушку и дядю, а ее мать и тетя получили ранения.

О состоянии ребенка и обстоятельствах трагедии журналистам "Суспильне" рассказал начальник Прилуцкого районного отдела полиции Владислав Стоянов.

Что известно о трагедии?

По словам Стоянова, Екатерина вместе с дочерью Златой приехала в Прилуки вечером 6 октября в гости к своей сестре Юлии Малиш.

Отец девочки остался дома в селе Линовица, расположенном в 15 километрах от Прилук. В тот же вечер к семье приехала и мать сестер – Людмила.

В результате прямого попадания российской ракеты Х-101 в жилой многоэтажный дом мать сестер Людмила и муж Юлии, Олег Малиш, погибли на месте. Олег Малиш до недавнего времени защищал Украину на фронте в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области.

Сестра Екатерины, Юлия Малиш, которая работает полицейской, получила ранения и сейчас находится в медицинском учреждении. Саму Екатерину также госпитализировали, а ее трехлетнюю дочь Злату один из спасателей вынес из-под завалов на руках.

Последствия российского террора

Массированный обстрел привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения Черниговской области. О последствиях российского удара по украинским городам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Важно, чтобы лидеры не молчали о том, что произошло. Из-за того, что происходит каждый день. И из-за того – а это главное – что Россия собирается и дальше двигаться в этом направлении: к эскалации, к убийствам и обстрелам. Путин не ощущает, что это создает ему проблемы. Реальные проблемы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 8 октября в Прилуках продолжались поисково-спасательные работы, а число погибших в результате попадания ракеты в многоэтажный дом возросло до 22 человек.