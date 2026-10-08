Про стан дитини та обставини трагедії журналістам Суспільного розповів начальник Прилуцького районного відділу поліції Владислав Стоянов.

Що відомо про трагедію?

За словами Стоянова, Катерина разом із донькою Златою приїхала до Прилук увечері 6 жовтня у гості до своєї сестри Юлії Малиш.

Батько дівчинки залишався вдома в селі Линовиця, що розташоване за 15 кілометрів від Прилук. Того ж вечора до родини приїхала і мати сестер – Людмила.

Внаслідок прямого влучання російської ракети Х-101 у житлову багатоповерхівку мати сестер Людмила та чоловік Юлії, Олег Малиш, загинули на місці. Олег Малиш донедавна захищав Україну на фронті у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини.

Сестра Катерини, Юлія Малиш, яка працює поліцейською, отримала поранення та зараз перебуває в медичному закладі. Саму Катерину також госпіталізували, а її трирічну доньку Злату один із рятувальників виніс із-під завалів на руках.

Наслідки російського терору

Масований обстріл призвів до численних жертв серед цивільного населення Чернігівщини. Про наслідки російського удару по українських містах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається щодня. І через те – головне, – що Росія збирається в такому напрямі рухатися і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми,

– наголосив Володимир Зеленський.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, в ніч на 8 жовтня у Прилуках тривали пошуково-рятувальні роботи, а кількість загиблих унаслідок влучання ракети по багатоповерхівці зросла до 22 осіб.