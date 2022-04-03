Спасешься, а еще и хорошо заработаешь: Украина обратилась к российским военным

Вооруженные Силы рекомендуют российским военным, которых загнали в Украину, добровольно сдаваться в плен. Так можно не только сохранить свою жизнь, а еще и заработать больше, чем на контракте в армии.

Подробную инфографику опубликовали в телеграм-канале Ищи своих, где идентифицируют пленных и погибших солдат российской армии. Проект был запущен по инициативе Министерства внутренних дел Украины.

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Как добровольно сдаться в плен

Нужно никому об этом не говорить и позвонить по телефону, указанному на фото. Обязательно иметь при себе белую тряпку.

Сдаться можно военным ВСУ, силам терробороны, полиции и представителям СБУ. Украинские власти гарантируют, что отношение к пленным будет вполне нормальным: они будут находиться в тепле, их будут кормить и давать возможность звонить родным.

Если добровольно сдаваться в плен с техникой, можно еще и очень хорошо заработать: от 10 – до 500 тысяч долларов.

Как сдаться в плен / Инфографика телеграм Ищи своих

Так российский солдат гарантированно спасет свою жизнь и сможет не выполнять преступные приказы своих командиров.

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