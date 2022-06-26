Спасет ли Турция мир от голода в "зерновой" войне

Ситуация (по поводу намерений турок быть посредниками в зерновом кризисе в Украине – 24 канал) в настоящее время выглядит туманно, потому что достаточного количества публичной информации просто нет. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

"Морской бой" по-турецки

Из того, что я понимаю, зерно планируют вывозить из Одессы через определенный зеленый коридор, который будут сопровождать турецкие корабли. На каком-то этапе их могут заменить российские корабли или нет – этот аспект еще предстоит обсудить. Я выступаю против этого.

В любом случае корабли с зерном должны будут сопровождаться Босфором, а дальше уже для них откроется свободный доступ на мировые рынки. Для меня эта схема смотрится именно так. Непонятным остается вопрос с дисконтом (Турция якобы намерена закупать украинское зерно с дисконтом минимум в 25% – 24 канал).

Еще один вопрос: кто будет разминировать Одессу и нужно ли это делать вообще с учетом ситуации безопасности? У нашей власти есть справедливые беспокойства по поводу того, что разминирование может потенциально ослабить обороноспособность Одессы. И опять же должна быть какая-то сторона, которой доверяют – это либо Турция, либо ООН, по моему мнению.

Игра по правилам Анкары или Вашингтона

Мне трудно оценить потенциал совместной игры между Анкарой и Вашингтоном, потому что их отношения сейчас далеко не в лучшем состоянии, и во время войны они скорее ухудшились. Я склоняюсь к тому, что это турецкая игра с минимальным влиянием США. Американцы не против посредничества Турции, потому что у них нет альтернативных по уровню совокупных возможностей партнеров в Черном море.

О главном Второго шанса не будет: какой революционный шаг дарит Украине статус кандидата в члены ЕС

Чисто ситуативная игра, с которой соглашаются США, потому что ничего другого сделать не могут. Но Турция играет в это с целью стабилизации отношений с Западом. Они стремятся снять ограничения с собственного военно-промышленного комплекса и получить фактический статус одного из полюсов силы в НАТО, а не одного из членов. Это то, чего хочет Эрдоган, но ему не дают.

Я вижу больше перспектив в связке Великобритания – Турция. Но информация об огромном влиянии Британии на Турцию несколько преувеличена британцами.

Достойно внимания – Турция пообещала не покупать украденное Россией украинское зерно: смотрите видео