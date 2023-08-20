В интервью 24 Каналу министр обороны Алексей Резников заметил, что сейчас у него крепкая нервная система. Отрицательные высказывания в его сторону не являются большой проблемой.
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"Я благодарю свою гибкую нервную систему. Я благодарю, что мама у меня, Царство Небесное, была психиатр-невропатолог. Я очень много времени провел у нее на работе, когда был малым", – сказал Резников.
Отношение Резникова к негативу
Его единственный способ отношения к негативу – с чувством юмора. Он подчеркнул, что его совесть чиста, и он сам принял решение согласиться на предложение президента возглавить это министерство в 2021 году.
Я тогда даже не оценивал масштаб проблем и задач, которые на меня упадут. Я понимал, что это "авгиевы конюшни", но что такие, да еще во время войны… Такой себе вызов,
– подчеркнул министр.
Резников признался, что если бы знал, что его ждет – тогда не согласился бы на должность. Признает, что желающих "свергнуть" его с этой должности достаточно.
"У меня "фан-клуб" огромный. Начиная от россиян, которые охотятся давно, и, в частности, наших особо упорных, недовольных и т.д. Много их есть", – отметил министр.
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Враги министра обороны
Резников понимает, что есть много людей, которым он не нравится. В частности, те, которых он "выбросил" из рынков.
Я очень много монополии разрушил. Более того, создание двух агентств вызвало сразу сопротивление некоторых коммерческих кругов, которые начали запускать этих активистов с публичными выходами, разрушая идеи создания агентств.
– объяснил министр.
Он не понимает людей, которые сами не могут определиться с позицией. Мол, они негативны к агентству, которое занимается оборонными закупками. В то же время по агентству по ресурсному обеспечению выражают позитив. Резников призвал таких людей определиться с позицией.
"И я, и моя жена, и мои дети будут самыми счастливыми людьми, когда я кому-то передам эту булаву", – откровенно подытожил министр обороны.
Негатив вокруг министра обороны
- После скандалов о закупках у Минобороны в феврале 2023 года в информационном пространстве обсуждали вероятную отставку Алексея Резникова.
- Сам министр высказывался, что мечтает об отставке. Однако, после победы Украины в войне.
- К слову, нардеп Алексей Гончаренко 1 августа сообщил, что Резникова могут назначить послом в Британии Сам министр уже отреагировал на эту информацию.