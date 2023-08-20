В інтерв'ю 24 Каналу міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що зараз у нього міцна нервова система. Негативні висловлювання у його бік не є великою проблемою.

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"Я дякую своїй гнучкій нервовій системі. Я дякую, що мама в мене, Царство Небесне, була психіатр-невропатолог. Я дуже багато часу провів в неї на роботі, коли був малим", – сказав Резніков.

Ставлення Резнікова до негативу

Його єдиний спосіб ставлення до негативу – з почуттям гумору. Він наголосив, що його совість чиста і він сам ухвалив рішення погодитися на пропозицію президента очолити це міністерство у 2021 році

Я тоді навіть не оцінював масштаб проблем і задач, які на мене впадуть. Я розумів, що це "авгієві стайні", але що такі, та ще й під час війни… такий собі виклик,

– наголосив міністр.

Резніков зізнався, що якби знав, що його чекає – тоді б не погодився на посаду. Визнає, що охочих "скинути" його з цієї посади є вдосталь.

"У мене "фан-клуб" величезний. Починаючи від росіян, які полюють давно, і, зокрема, наших особливо завзятих, незадоволених тощо. Багато їх є", – зазначив міністр.

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Вороги міністра оборони

Резніков розуміє, що є багато людей, яким він не подобається. Зокрема, ті, яких він "викинув" з ринків.

Я дуже багато монополії зруйнував. Мало того, створення тих двох агенцій, викликало одразу спротив деяких комерційних кіл, які почали запускати цих активістів з публічними виходами, руйнуючи ідеї створення агенцій,

– пояснив міністр.

Він не розуміє людей, які самі не можуть визначитися з позицією. Мовляв, вони негативні до агенції, яка займається оборонними закупівлями. Водночас щодо агенції по ресурсному забезпеченню висловлюють позитив. Резніков закликав таких людей визначитись з позицією.

"І я, і моя дружина, і мої діти будуть найщасливішими людьми, коли я комусь передам цю булаву", – відверто підсумував міністр оборони.

Негатив довкола міністра оборони