Спасибо за мощную поддержку, – Зеленский по видеосвязи пообщался с Дудой и Чапутовой

С первых дней полномасштабной войны Польша и Словакия активно поддерживают Украину в борьбе с оккупантами. Прежде всего, речь идет о помощи армии и украинцам, вынужденным покинуть свои дома.

Так, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Анджею Дуди и Зузани Чапутовую за поддержку, которая является сверхважной. Об этом он сказал во время разговора по видеосвязи.

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Польша и Словакия с первых дней войны помогают нашей армии и украинцам, вынужденным уехать за границу. Благодарю за эту важную поддержку и мощное адвокатирование в странах – членах ЕС евроинтеграционного движения Украины,

– подчеркнул президент.

Зеленский о текущей ситуации

"Сегодня обстрелы, вчера были обстрелы… Авиаудары, ракетные удары. Прилетают ракеты, к сожалению. Информация от наших и партнерских разведок – это скрытая мобилизация",

– заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что ситуация непростая. "На востоке Украины сложно, очень сложно", – подытожил он.

Как Польша и Словакия поддерживают Украину

Недавно президент Польши Анджей Дуда отправился в турне по европейским странам. Цель – убедить лидеров предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС.

Ранее Польша предоставила Украине вооружение – танки, БТРы, ПВО и военную амуницию. Общая сумма пособия составляет 2 миллиарда долларов.

Минобороны Словакии предоставили Украине приоритет в производстве гаубиц Zuzana 2. Ведомство заключило договор на продажу 8 единиц техники, которые вскоре будут служить нуждам ВСУ.

Кроме этого, Словакия намерена помочь Украине на пути к восстановлению после войны, а также – поддерживает беженцев, которые покинули свои дома, спасаясь от войны.

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