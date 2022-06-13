Так, президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за підтримку, яка є надважливою. Про це він сказав під час розмови по відеозв'язку.
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Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають нашій армії та українцям, які були змушені поїхати за кордон. Дякую за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах – членах ЄС євроінтеграційного руху України,
– підкреслив президент.
Зеленський про поточну ситуацію
"Сьогодні обстріли, вчора були обстріли… Авіаудари, ракетні удари. Прилітають ракети, на жаль. Інформація від наших та партнерських розвідок – це прихована мобілізація",
– зауважив президент.
Зеленський наголосив, що ситуація непроста. "На сході України складно, дуже складно", – підсумував він.
Як Польща та Словаччина підтримують Україну
- Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда відправився у турне європейськими країнами. Мета – переконати лідерів надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
- Раніше Польща надала Україні озброєння – танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Загальна сума допомоги становить 2 мільярди доларів.
- Міноборони Словаччини надали Україні пріоритет у виробництві гаубиць Zuzana 2. Відомство уклало договір на продаж 8 одиниць техніки, які невдовзі служитимуть для потреб ЗСУ.
- Крім цього, Словаччина має намір допомогти Україні на шляху до відновлення після війни, а також – підтримує біженців, які залишили свої домівки рятуючись від війни.
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