Так, президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за підтримку, яка є надважливою. Про це він сказав під час розмови по відеозв'язку.

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Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають нашій армії та українцям, які були змушені поїхати за кордон. Дякую за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах – членах ЄС євроінтеграційного руху України,

– підкреслив президент.

Зеленський про поточну ситуацію

"Сьогодні обстріли, вчора були обстріли… Авіаудари, ракетні удари. Прилітають ракети, на жаль. Інформація від наших та партнерських розвідок – це прихована мобілізація",

– зауважив президент.

Зеленський наголосив, що ситуація непроста. "На сході України складно, дуже складно", – підсумував він.

Як Польща та Словаччина підтримують Україну

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда відправився у турне європейськими країнами. Мета – переконати лідерів надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Раніше Польща надала Україні озброєння – танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Загальна сума допомоги становить 2 мільярди доларів.

Міноборони Словаччини надали Україні пріоритет у виробництві гаубиць Zuzana 2. Відомство уклало договір на продаж 8 одиниць техніки, які невдовзі служитимуть для потреб ЗСУ.

Крім цього, Словаччина має намір допомогти Україні на шляху до відновлення після війни, а також – підтримує біженців, які залишили свої домівки рятуючись від війни.

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