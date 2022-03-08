Спасли еще 2 тысячи мирных жителей: продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня

8 марта 2022 , 18:18
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Эвакуация гражданского населения из Ирпеня на 8 марта продолжается. Удалось спасти еще около 2 тысяч человек. Среди них – дети, пожилые люди, а также 14 тяжелобольных, которые не могли передвигаться самостоятельно.

Эвакуацию провели в районе Романовского моста (близ села Романовка). Спасали людей правоохранители, представители органов местного самоуправления и военные.

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Эвакуация проходила сначала пешими маршрутами, а затем людей доставляли в безопасные места автобусами. Каждую спасенную госпожу стражи порядка встретили цветами,
– говорится в сообщении.

Алексей Кулеба – председатель Киевской ОВА – поблагодарил спасателей, правоохранителей, военных, волонтеров и всех, кто приобщается к эвакуации людей.

Эвакуация гражданского населения из Ирпеня / Фото Алексея Кулебы и Нацполиции

 