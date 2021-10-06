Спасли врачи: военный, который провел 10 дней в коме, передал привет собратьям
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
Украинский военный Андрей Дячишин из-за обстрелов российских оккупантов получил сквозное пулевое ранение в голову. Его прооперировали медики.
Сейчас он пришел в сознание и даже может общаться. Дячишин записал видео собратьям, которое опубликовал врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
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Операция длилась несколько часов
Он рассказал, что для того, чтобы спасти украинского военного, нейрохирурги работали несколько часов. Сейчас Дячишин продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре.
Пацанам привет передавать,
– сказал военный.
Обращение военного: смотрите видео
Как ранили украинского военного
Пророссийские боевики ранили военного в населенном пункте Горное Донецкой области. Дячишин провел 23 дня в реанимации, 10 дней – в коме.
Несмотря на то, что украинского защитника дважды ранили на фронте, каждый раз он решал продолжать службу. Как отмечают медики, динамика выздоровления мужчины – положительная.Отметим! Парень 15 сентября встретил в больнице свое 28-летие.
В конце сентября полковник медицинской службы Юрий Подолян сообщил, что военный начал понемногу открывать глаза и самостоятельно есть.
Ситуация на Донбассе: главное
- За 5 октября российские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.
- Также они 2 раза использовали оружие, которое запрещено минскими договоренностями.
- Из-за обстрелов пострадал один украинский военный, он получил огнестрельное осколочное ранение. Но пока его состояние стабильное.
Источник: Пресс-служба штаба ООС
Полный текст поста Рыженко в фейсбуке:
Пацанам привет передавать...
Когда надежды нет совсем – произошло чудо руками нейрохирургов больницы Мечникова. Сквозное диаметрально пулевое ранение головного мозга. Многочасовая сложная операция.
Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. И снова сенсация – полное сознание. Это лучшие военные врачи, которые за 7 лет стали нашими ближайшими фронтовыми друзьями.
Кланяемся!