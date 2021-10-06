Зараз він прийшов до свідомості і навіть може спілкуватись. Дячишин записав відео до побратимів, яке опублікував лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
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Операція тривала кілька годин
Він розповів, що для того, аби врятувати українського військового, нейрохірурги працювали кілька годин. Наразі Дячишин продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі.
Пацанам привіт передавати,
– сказав військовий.
Звернення військового: дивіться відео
Як поранили українського військового
Проросійські бойовики поранили військового у населеному пункті Гірське Донецької області. Дячишин провів 23 днів у реанімації, 10 днів – в комі.
Попри те, що українського захисника двічі ранили на фронті, щоразу він вирішував продовжувати службу. Як відзначають медики, динаміка одужання чоловіка – позитивна.
Наприкінці вересня полковник медичної служби Юрій Подолян повідомив, що військовий почав потрохи розплющувати очі та самостійно їсти.
Ситуація на Донбасі: головне
- За 5 жовтня російські окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню.
- Також вони 2 рази використали зброю, яка є заборона мінськими домовленостями.
- Через обстріли постраждав один український військовий, він отримав вогнепальне осколкове поранення. Але наразі його стан стабільний.
Джерело: Пресслужба штабу ООС
Повний текст публікації Риженка у фейсбуці:
Пацанам привіт передавати…
Коли надії немає зовсім – сталося диво руками нейрохірургів лікарні Мечникова. Наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Багаточасова складна операція.
Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. І знову сенсація – повна свідомість. Це найкращі військові лікарі, які за 7 років стали нашими найближчими фронтовими друзями.
Вклоняємося!