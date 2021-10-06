Зараз він прийшов до свідомості і навіть може спілкуватись. Дячишин записав відео до побратимів, яке опублікував лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

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Операція тривала кілька годин

Він розповів, що для того, аби врятувати українського військового, нейрохірурги працювали кілька годин. Наразі Дячишин продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі.

Пацанам привіт передавати,

– сказав військовий.

Звернення військового: дивіться відео

Як поранили українського військового

Проросійські бойовики поранили військового у населеному пункті Гірське Донецької області. Дячишин провів 23 днів у реанімації, 10 днів – в комі.

Попри те, що українського захисника двічі ранили на фронті, щоразу він вирішував продовжувати службу. Як відзначають медики, динаміка одужання чоловіка – позитивна.

Відзначимо! Хлопець 15 вересня зустрів в лікарні своє 28-річчя.

Наприкінці вересня полковник медичної служби Юрій Подолян повідомив, що військовий почав потрохи розплющувати очі та самостійно їсти.

Ситуація на Донбасі: головне

За 5 жовтня російські окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню.

Також вони 2 рази використали зброю, яка є заборона мінськими домовленостями.

Через обстріли постраждав один український військовий, він отримав вогнепальне осколкове поранення. Але наразі його стан стабільний.

Джерело: Пресслужба штабу ООС

Повний текст публікації Риженка у фейсбуці:

Пацанам привіт передавати…

Коли надії немає зовсім – сталося диво руками нейрохірургів лікарні Мечникова. Наскрізне діаметральне кульове поранення головного мозку. Багаточасова складна операція.

Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському клінічному військово-медичному центрі. І знову сенсація – повна свідомість. Це найкращі військові лікарі, які за 7 років стали нашими найближчими фронтовими друзями.

Вклоняємося!