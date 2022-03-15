Нередко сирены воздушной тревоги застают врасплох, и нет возможности добежать до укрытия. Тогда следует знать несколько правил, которые спасут вам жизнь.

Так, Центр противодействия дезинформации напоминает основные правила, спасающие жизни во время ракетных ударов и бомбардировок.

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Правило "двух стен"

Прежде всего всегда следует помнить, что от опасности вас должно отделять по меньшей мере 2 стены, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и тому подобное.

Поэтому прячьтесь в месте, которое расположено за второй от фасада опорной стеной – тамбур, коридор или прихожая.

Правило "двух выходов"

Кроме того, вы должны четко знать, что из укрытия есть по меньшей мере 2 выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом – это ловушка.

Дело в том, что единственный выход может завалить или заблокировать, поэтому лучше выбирать помещение с двумя.



Как спастись во время ракетных ударов и бомбардировок: основные правила / Центр противодействия дезинформации

Полный текст публикации МВД Украины в Фейсбук:

Основные правила, спасающие жизни во время ракетных ударов и бомбардировок врагом украинских городов

Правило "двух стен"

От опасности вас должно отделять по меньшей мере 2 стены, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и тому подобное. Поэтому прятаться безопасно в месте, которое расположено за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в укрытии нет места, оставайтесь возле опорных стен — они выдержат.

Правило "двух выходов"

Вы должны четко знать, что из укрытия есть по меньшей мере 2 выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом — это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или во время пожара он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов они оснащены датчиками дыма и в них предусмотрены системы пожаротушения.

Берегите себя!

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