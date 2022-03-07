Спать уже невозможно, – жители Ирпеня о том, как пытаются покинуть город

С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни военные Вооруженных Сил Украины сдерживают наступление.

По состоянию на 6 марта самая критическая ситуация наблюдается в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле. Так, из-за взорванного железнодорожного пути населения Ирпеня не может эвакуироваться из города.

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Жители Ирпеня на Киевщине пытаются покинуть город. Накануне во время такой же эвакуации из-за обстрелов российских военных погибли восемь человек.

Путь местных проходит под разрушенным мостом. Двигаются они по самодельной переправе: пожилым людям и несущим на руках детей помогают, и сразу пропускают в сторону автобусов на Киев.

Между собой люди говорили, что это последний шанс уехать, мол, будет еще сильнее бой, потому и решились. Спать и так уже невозможно. Без света, воды, сидели по подвалам все дни,

– отмечают очевидцы.

Эвакуация гражданского населения из города Ирпень / Фото Тараса Ибрагимова



6 марта во время эвакуации населения оккупанты обстреляли Ирпень.

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